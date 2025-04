Pollena Trocchia: messa in sicurezza e manutenzione plesso Fusco Si parte lunedì, interventi finanziati con la quota dell'otto per mille

Prenderanno il via lunedì 7 aprile i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso Fusco dell’I.C. Gaetano Donizetti di Pollena Trocchia.

Un’altra scuola del territorio, dunque, si appresta a essere sistemata e migliorata. Nello specifico gli interventi riguarderanno il risanamento dei frontalini, intonaci e tinteggiature dei prospetti esterni, sistemazione e nuova fornitura delle grate in ferro, rimozione degli infissi in legno esistenti e fornitura di nuovi con avvolgibili e tende oscuranti, rifacimento del tetto con posa di coibentazione termica, nonché tinteggiatura laddove necessario.

"I lavori in partenza sono frutto di un finanziamento del valore di 400 mila euro che ci consente di intervenire su uno dei plessi più grandi del locale istituto comprensivo, sia in termini di ampiezza che di popolazione scolastica.

Grazie alla tenacità di questa Amministrazione comunale siamo riusciti, a fine 2023, a rientrare tra i soli 64 comuni italiani capaci di ottenere risorse della quota dell’otto per mille per il finanziamento di interventi scolastici. Un risultato straordinario, raggiunto in provincia di Napoli da appena altri due comuni, appena altri cinque guardando all’intera regione Campania" ha detto Arturo Cianniello, assessore alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica del comune di Pollena Trocchia.

"Lavoriamo fin dal nostro insediamento per donare alla collettività scuole migliori, più belli e più sicure. Lo facciamo ponendo la massima attenzione a tutte le occasioni di finanziamenti sovracomunali, che ci consentono di intervenire sul nostro territorio senza gravare sulle casse dell’Ente, come in questo caso e non solo.

Le buone notizie sul fronte della scuola non finiscono qui e presto seguiranno altre importanti novità" ha detto il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito.