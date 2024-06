Autonomia, Nappi: su misura la sinistra sbandiera ignoranza e malafede L'intervento del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Se la sinistra avesse dedicato al superamento dei divari territoriali tra il Nord e il Sud lo stesso impegno che sta mettendo per demonizzare l’autonomia differenziata, la questione meridionale sarebbe stata risolta già da tempo. È veramente triste constatare come, su un tema fondamentale per il Paese, questi presidenti di Regione, assessori e parlamentari si esercitino a criticare la misura senza mai fornire un elemento concreto a supporto delle loro tesi, senza mai affrontare il testo della legge, senza mai confutare nel merito le regole che la legge ha stabilito. Viene da pensare che quel testo non l’abbiano mai letto e che continuino ad agire soltanto con ‘no’ a prescindere e in malafede". Così in una nota Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso di un dibattito andato in onda su Radio Napoli Centrale.