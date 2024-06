De Luca: Per Fsc stringo mano anche al diavolo Il presidente risponde così in riferimento alla Meloni

"Io stringo la mano anche al diavolo, basta che firmi l'accordo di coesione e ci metta in condizione di lavorare". Così Vincenzo De Luca a chi gli chiede se sia disponibile a stringere la mano a Giorgia Meloni, dopo gli attriti degli ultimi tempi con la premier, se dovesse arrivare l'ok del Governo per lo sblocco dei fondi Fsc destinati alla Campania. "Sono arrivato al punto che non chiedo più neanche le scuse - aggiunge il presidente della Regione - per l'insulto ricevuto il 16 febbraio, in occasione della manifestazione a Roma contro l'autonomia differenziata, di cui non si e' accorto il mondo dell'informazione. L'unico insulto vero, pubblico, era quello. Sono pronto a stringere la mano e abbracciare tutti, ovviamente poi in privato...".