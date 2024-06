Annunziata (Pd): "Risultati straordinari in Campania: noi alternativa a Meloni" Il segretario metropolitano: "Continuiamo col nostro impegno nella direzione intrapresa"

"La vittoria ai ballottaggi a Torre Annunziata, San Giuseppe Vesuviano, Grumo Nevano e Sant'Antimo è un risultato straordinario che dimostra che il Partito Democratico rappresenta la vera alternativa alla destra ed al governo Meloni, il quale oggi, con questi dati, riceve un ulteriore avviso di sfratto Siamo fieri di questo risultato, che si aggiunge a quelli già conseguiti con la nostra segretaria nazionale Elly Schlein , sia al primo turno delle amministrative che con la lusinghiera performance del PD alle elezioni europee nella circoscrizione meridionale. coerente e leale di tutta la comunità democratica metropolitana viene ripagato con un risultato molto importante, in linea con quanto sta accadendo nella maggior parte del nostro Paese. Questo non rappresenta solo una vittoria per il PD, ma anche un nuovo punto di partenza per tutta la nostra comunità. Ora dobbiamo continuare il nostro impegno nella direzione intrapresa per lo sviluppo dei nostri territori e la crescita delle comunità locali, ascoltando le esigenze ei bisogni delle persone e traducendoli, con risposte adeguate, in soluzioni che possono migliorare la qualità della vita di tutti" - è quanto dichiara in una nota Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico