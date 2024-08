Nappi: 2 miliardi di fondi alla Campania, avanti con Governo dei fatti Fondo sviluppo e coesione 2021-2027

“Il Cipess ha deliberato l’assegnazione a favore della Campania di circa 2 miliardi di euro del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per una serie di interventi nei settori dell’ambiente e risorse naturali, riqualificazione urbana, cultura, mobilità e trasporti. Ennesima dimostrazione della massima attenzione del governo per i nostri territori. Le chiacchiere della sinistra stanno a zero, a contare sono i fatti, quelli dell’esecutivo nazionale. Avanti così”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.