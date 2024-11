Sviluppo del territorio: protocollo d'intesa tra Lega e Napoli capitale L'appuntamento è per venerdì 22 novembre alle ore 12.00 nella sede del consiglio comunale

Nasce il protocollo d'intesa tra Lega e Napoli capitale. L'iniziativa mira a promuovre una sinergia tra le due realtà per affrontare le principali sfide sociali, culturali ed economiche della città contribuendo a rafforzare il dialogo con i cittadini e a proporre soluzioni concrete per lo sviluppo del territorio.

L'appuntamento è per venerdì 22 novembre alle ore 12.00 nella sede del consiglio comunale di Napoli in via Verdi.

Interverranno: Claudio Durigon vice segretario federale della Lega, Giampiero Zinzi commissario regionale della Lega, Crescienzio Rivellini presidente di Napoli capitale, Bianca Maria D'Angelo consigliera comune di Napoli, Domenico Brescia consigliere comune di Napoli, Carmela Rescigno vice coordinatore regionale della Lega e Severino Nappi vice coordinatore regionale della Lega.