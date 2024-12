Rischio attentati: il Prefetto di Napoli convoca d'urgenza comitato sicurezza Dopo il caso di Magdeburgo: "Attenzione in particolare per i mercatini e nei luoghi di aggregazione"

Il Prefetto di Napoli , Michele di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'immediato rafforzamento della vigilanza nelle zone maggiormente attrattive, sotto il profilo turistico e commerciale, dell'area metropolitana di Napoli , dopo l'attentato di Magdeburgo. "In particolare - spiega la prefettura - è stata richiamata l'attenzione delle forze di polizia sull'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone in cui vengono allestiti mercatini e fiere natalizie, anche mediante il posizionamento di dissuasori nelle aree di accesso ai luoghi di maggiore aggregazione e presso i siti destinati ad ospitare i prossimi eventi di intrattenimento".

Le misure previste - sottolinea la prefettura di Napoli - "rafforzano il dispositivo in atto, già definito nel corso di precedenti riunioni del Comitato in vista delle festività natalizie, con servizi mirati nei luoghi della movida, presso le stazioni ferroviarie, lo scalo aeroportuale e quello portuale". "Tutte le attività - si sottolinea - prevedono il concorso sinergico della Polizia Municipale e della Polizia Metropolitana di Napoli nonché dei militari impiegati nell'operazione Strade Sicure"