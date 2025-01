Scampia, Luciano Schifone FdI: "Dal PD precisazione fuori luogo" "Riqualificazione urbana può partire solo dopo l’affermazione dello Stato"

“Le precisazioni e le reazioni nervose del Pd a Napoli, sono del tutto fuori luogo sia perché la premier, nell’esprimere soddisfazione per lo sgombero dell’ultima Vela, ha sottolineato la collaborazione con Comune e Forze dell’Ordine, sia perché è chiaro, a chiunque legga senza paraocchi, che il riferimento è all’aspetto del ripristino della legalità. Per questo si parla di modello Caivano che insegna a tutti (anche a chi non vuol capire) che la rigenerazione e la riqualificazione urbana possono partire una volta ristabilita la legalità e l’autorità dello Stato.

Forse qualcuno dimentica che qualche problema di ordine pubblico e di criminalità esisteva, e purtroppo ancora esiste, a Scampia. Il tentativo di difendere le bandierine del Comune può partire oggi ma solo dopo l’intervento risolutivo del Governo Meloni”. Lo afferma Luciano Schifone, componente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia