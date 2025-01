De Magistris: "De Luca? Non ho un giudizio positivo, ma guardo al futuro" L'intervista dell'ex sindaco a Fanpage

"Il mio non è un giudizio positivo sul suo governo, ma guardo al futuro". E' uno dei passaggi dell'intervista che Luigi De Magistris ha rilasciato a Fanpage, in riferimento al presidente della Campania Vincenzo De Luca.

Commento che arriva nelle ore di massimo scontro tra De Luca, il Governo e buona parte del Partito Democratico a proposito del terzo mandato.

L'ex inquilino di De Magistris conferma anche la bocciatura al suo successore, Gaetano Manfredi, verso il quale ha avuto sempre parole dure. "Non condanno i miei ex alleati per il sostegno a Manfredi, ma ora si apre una fase nuova", un altro passaggio dell'intervista.