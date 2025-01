"In Campania c'è voglia di centrodestra" Zinzi: "La Lega sarà decisiva"

"In Campania c'è grande entusiasmo innanzitutto tra i cittadini, si sente la voglia di un centrodestra al governo della Regione e noi siamo pronti. Siamo lavorando ad un programma di governo che tenga conto dei tanti errori fatti da De Luca e dal Partito Democratico in questi anni e soprattutto della grande sinergia con il governo nazionale nello scenario italiano, noi saremo determinanti e decisivi per la vittoria finale". Lo ha detto il segretario regionale della Lega in Campania, il parlamentare Gianpiero Zinzi, a margine della conferenza stampa della Lega che ha presentato oggi i nuovi dirigenti del partito a NAPOLI e ha cominciato l'avvicinamento alle elezioni regionali. Zinzi ha parlato delle decisioni unitarie del centrodestra in vista delle elezioni in Campania insieme alle altre Regioni, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.

"Nel centrosinistra si litiga - dice Zinzi - mentre noi giochiamo di squadra. C'è una grande condivisione degli obiettivi e la storia del centrodestra parla da sola. In Campania e in Italia noi siamo forti di una compattezza e di una comunanza di valori ed obiettivi: tutto ciò ci consentirà di arrivare alle prossime elezioni regionali non soltanto pronti ma, appunto, forti. La Lega sarà decisiva perché in Campania non sarà la cenerentola ma sarà una forza radicata sul territorio che parlerà con i consensi e con i numeri che usciranno dalle urne. Sui candidati ci sarà un dialogo di coalizione che troverà un equilibrio nazionale, come è accaduto in ogni tornata per le elezioni regionali. Ma anziché affannarci, come fanno a sinistra, sulla corsa al candidato presidente, noi pensiamo di fare un gioco di squadra che è sicuramente produttivo sui problemi dei cittadini campani, sugli obiettivi di rilancio e di sviluppo dell'economia della nostra regione, noi ci siamo e siamo già al lavoro".