"Rete delle città della Campania con siti Unesco", delega Anci a Savastano La decisione del presidente Marino: "Orgogliosa ed emozionata"

"Con orgoglio ed emozione, annuncio che ieri il presidente Anci Campania Carlo Marino mi ha conferito la delega di responsabile dei Dipartimenti “Rete delle città della Campania con siti Unesco” e “promozione del turismo accessibile” per l’Anci della regione Campania". A dirlo Iris Savastano, consigliere comunale di Forza Italia a Napoli.

"Sono convinta che il turismo sia un motore economico e culturale fondamentale per la nostra regione e che occorra imprimere uno sforzo maggiore di coordinamento e programmazione tra tutti i comuni della regione poiché in ogni singolo comune campano c’è un pezzo di storia, una bellezza paesaggistica, un’attrazione enogastronomica che merita di essere vissuta. Da subito, mi attiverò per far funzionare al meglio questi dipartimenti. Ringrazio ancora il presidente Anci per questa nomina e l’onorevole Fulvio Martusciello per avermi proposta e sostenuta", conclude l'esponente forzista a Palazzo San Giacomo.