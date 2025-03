Autonomia differenziata, De Luca: "Pronti a combattere contro la nuova proposta" De Luca ha commentato la nuova proposta di legge sull'autonomia presentata dal ministro Salvini

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato duramente la nuova proposta di legge sull'autonomia differenziata presentata dal ministro Matteo Salvini. Durante il suo intervento al congresso del Partito Socialista Italiano (PSI) a Napoli, De Luca ha dichiarato di essere pronto a "combattere" contro l'iniziativa, rinnovando la sua opposizione a quella che considera una minaccia per l'unità del paese.

"Salvini ha presentato di nuovo la proposta di legge contro l'autonomia differenziata, prepariamoci a combattere", ha affermato De Luca. "Non ho ancora letto il testo, ma se dovesse ricalcare le cose proposte in passato, dovremo contrastarla come abbiamo già fatto in passato, anche con manifestazioni di massa a Roma", ha aggiunto il governatore campano, riferendosi alle mobilitazioni che hanno visto la Campania e altre regioni del Sud in prima linea contro le politiche di autonomia regionale.

De Luca ha sottolineato che, se il testo della nuova proposta dovesse essere simile a quello precedente, la battaglia contro l'autonomia differenziata continuerebbe senza esitazioni, ribadendo la posizione della Regione Campania, che si è sempre opposta a una forma di autonomia che rischia di accentuare le disuguaglianze tra le diverse aree del paese.

Il presidente ha chiuso il suo intervento con un messaggio di resistenza, sottolineando la necessità di "salvaguardare i diritti di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro regione di provenienza".