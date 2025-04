Violenza donne: Valente (Pd), utile arresto in flagranza differita L'episodio di Pozzuoli comprova l'utilità della legge

"Tenta di uccidere la sua ex compagna, provando a gettarla da un belvedere di Pozzuoli, dopo averla presa a calci e pugni, fratturandole le ossa del naso. Per fortuna la resistenza di lei le permette di salvarsi la vita. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli, allertati dal 112, hanno individuato l'aggressore e lo hanno arrestato in flagranza differita. Ora in carcere, l'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

"Un drammatico episodio, l'ennesimo, che comprova l'utilità di strumenti come l'arresto in flagranza differita, strumento prezioso introdotto dalla legge in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica del 2023, ma che allo stesso tempo conferma l' indispensabilità di rafforzare l'aspetto della prevenzione" Così in una nota la senatrice napoletana del PD Valeria Valente.

"Su questo dobbiamo insistere con determinazione. Dobbiamo quindi rafforzare tutte le misure di prevenzione, sia primaria che secondaria, cioè quelle che servono a leggere i potenziali rischi per poter intervenire prima, sia quelle culturali che chiamano in causa innanzitutto gli uomini. Parliamo di un tipo specifico di violenza che affonda le sue radici nella mentalità maschile del possesso, incapace di accettare la scelta libera e autonoma della donna che, come in questo caso, aveva deciso un percorso di vita autonomo allontanandosi, insieme al figlio, dall'ex compagno. La nostra sfida è cambiare questo modello culturale affinché gli uomini accettino un diverso e nuovo modo di stare al mondo e nella relazione con le donne, perché le norme e la repressione non bastano da sole a eradicare questo fenomeno strutturale della nostra società. Oggi una donna si è salvata principalmente per la sua forza e determinazione, ma possiamo mai pensare che si debba arrivare a questo? Perciò vanno rafforzate tutte le misure utili a scongiurare che le donne possano trovarsi in una circostanza come quella della donna di Pozzuoli" Conclude Valeria Valente.