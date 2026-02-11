Premio Valerio Iacono: Ischia celebra il valore della gentilezza Al Liceo Buchner di Ischia la finale della I edizione

Trasformare il dolore di una perdita in un seme di speranza e impegno civile. È questo lo spirito del Premio Valerio Iacono, la cui cerimonia conclusiva si terrà domani, giovedì 12 febbraio 2026, presso l’Aula Magna del Liceo Buchner di Ischia Porto. Un appuntamento che non è solo una premiazione scolastica, ma un momento di profonda coesione per l'intera comunità isolana. La data scelta per l'evento racchiude un simbolismo potente: proprio il 12 febbraio, infatti, Valerio avrebbe spento 50 candeline. Scomparso prematuramente, Iacono ha lasciato un vuoto colmato oggi dal ricordo della sua straordinaria disponibilità e di quel tratto umano gentile che lo ha reso una figura di riferimento per molti.

«Ci è sembrato il modo più autentico per ricordarlo insieme», spiegano i promotori dell’Associazione Terra, che ha curato l'iniziativa in sinergia con il Liceo. «Celebriamo la sua gentilezza attraverso gli occhi dei ragazzi che lui amava tanto».

Il concorso: "La gentilezza per costruire bellezza"

Il tema della prima edizione, “La gentilezza per costruire bellezza e competenze”, ha spinto gli studenti delle classi quarte a confrontarsi con un valore spesso considerato fragile, ma che si rivela invece un motore di cambiamento sociale. Lo scorso 22 gennaio, i ragazzi si sono cimentati nella stesura di elaborati testuali, analizzando come la cura dell’altro e l'educazione possano incidere quotidianamente nel contesto scolastico e cittadino. La qualità dei testi prodotti ha sorpreso la commissione, confermando quanto il messaggio di Valerio sia radicato e attuale nelle nuove generazioni.

Il programma della cerimonia

L'evento si svolgerà dalle ore 10:30 alle 11:30 (Aula 117, ex laboratorio di informatica). Il programma prevede la lettura degli elaborati dei primi sei studenti classificati, la consegna degli attestati, e un riconoscimento formale a tutti i partecipanti che hanno condiviso le proprie riflessioni. Non mancheranno le testimonianze: un momento di condivisione tra l'Associazione Terra, i docenti e la famiglia Iacono. L'obiettivo degli organizzatori è far sì che questa prima edizione sia solo il punto di partenza. Il Premio Valerio Iacono nasce per diventare un appuntamento fisso nel calendario scolastico ischitano, con l'ambizione di educare i giovani non solo alle competenze tecniche, ma soprattutto a quel "valore umano" che è stato il tratto distintivo di Valerio.