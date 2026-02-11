Castellammare, scuola Carducci: mercoledì 18 previsto il ritorno in classe In corso le attività di derattizzazione

Riprenderanno mercoledì 18 febbraio le attività scolastiche presso la Scuola dell’Infanzia Carducci di Castellammare di Stabia. La sospensione delle attività si è resa necessaria a seguito dell’avvistamento di un roditore nei locali dell’istituto. Le attività di derattizzazione sono iniziate nella giornata di mercoledì 11 febbraio. L’intervento, condotto secondo i protocolli di sicurezza e igiene vigenti, proseguirà venerdì 13 e sarà completato lunedì 16 febbraio. La riapertura della scuola è prevista mercoledì 18 febbraio, tenendo conto della sospensione delle attività per le festività di Carnevale.