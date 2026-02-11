Napoli: controlli durante partita, sanzionati 5 parcheggiatori abusivi La Polizia Locale ha impiegato 70 agenti e 2 ufficiali al "Maradona"

In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Como, giocato ieri sera allo stadio Maradona, il Comando di Polizia Locale ha attuato un dispositivo di vigilanza e di sicurezza urbana lungo le principali strade dell’area, impiegando complessivamente 70 agenti e 2 ufficiali. Le attività hanno riguardato il controllo della viabilità e della sosta e la verifica del rispetto delle ordinanze comunali adottate per l’evento. Sono stati identificati e sanzionati 5 parcheggiatori abusivi, uno dei quali è stato denunciato.

Sequestrati anche i proventi dell’attività illecita.Gli agenti hanno inoltre disposto la rimozione di 110 veicoli lasciati in aree vietate e contestato 145 infrazioni al Codice della Strada.Accertati anche 4 casi di occupazione abusiva della sede stradale mediante installazioni e attrezzature non autorizzate. Nel corso dei servizi sono stati inoltre sanzionati i titolari di 2 esercizi commerciali per la vendita di bevande in contenitori di vetro, in violazione delle ordinanze vigenti per la tutela della sicurezza urbana. Sono stati eseguiti anche 5 sequestri amministrativi per la vendita non autorizzata di bevande in lattina.