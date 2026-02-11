Napoli, Porta Capuana: sorpreso con la droga e arrestato Nel mirino della polizia un 49enne marocchino

La polizia ha arrestato un 49enne marocchino, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, anno sorpreso l'uomo in compagnia di un'altra persona nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente in via Carriera Grande.

I poliziotti, hanno raggiunto il 49enne e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri di eroina del peso di 1 grammo, un involucro di hashish del peso di 8 grammi e 15 compresse di sostanza psicotropa. L'altra persona, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce.