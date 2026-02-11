Barra: a bordo di un'auto rubata non si fermano all'alt e si danno alla fuga La polizia arresta un 23enne

La polizia ha arrestato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Bruno Buozzi, hanno notato due uomini a bordo di un’auto il cui conducente; accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Serino in contromano ed aver impattato contro un muro, ha abbandonato il veicolo, contestualmente al passeggero, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e con non poche difficoltà, a seguito di una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di una chiave a “T”, di un dispositivo elettronico di avviamento e di un deviatore di centraline; il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’auto sulla quale viaggiavano i soggetti, presentava numerosi segni di effrazione, e in particolare il nottolino di accensione rotto, la canna dello sterzo danneggiata e i fili elettrici divelti e che l’auto era stata asportata poco prima da piazzetta Bernardo Tanucci a San Giorgio a Cremano.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e l’auto restituita al legittimo proprietario.