Sorpreso con droga, monete falsificate e proiettili: arrestato Manette della polizia per un 26enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte o alterate e detenzione abusiva di armi e munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, nel transitare in via Suor Maria della Passione Beata, hanno controllato il predetto a bordo di un’autovettura trovandolo in possesso di 6 proiettili cal. 9x21, una busta contenente 163 grammi di cocaina, 350 euro suddivisi in banconote di diverso taglio e materiale per il confezionamento della sostanza.

I poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto 21 banconote contraffatte da 50 euro.