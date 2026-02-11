America’s Cup 2027: patto Fico-Manfredi per Napoli Accordo tra Regione Campania e Comune

Non solo una competizione sportiva, ma una "leva strategica" per cambiare il volto della città. Si è tenuta oggi a Palazzo Santa Lucia la riunione di coordinamento tra il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al centro dell’incontro, la pianificazione della 38ª America’s Cup, che vedrà il capoluogo campano protagonista nel 2027. L’incontro segna un cambio di passo nella collaborazione istituzionale. Regione e Comune lavoreranno d'ora in avanti in un fronte comune che coinvolge anche il Ministero dello Sport e la società Sport e Salute, puntando su un metodo di lavoro integrato per gestire la complessità di un evento mondiale.

I pilastri dell’accordo: trasporti, sicurezza e Bagnoli

Il tavolo tecnico ha individuato le priorità per accogliere i team velistici e le migliaia di turisti previsti:

Logistica e Mobilità: Potenziamento della rete di trasporti per collegare la fascia costiera alle aree interne.

Riqualificazione Waterfront: Un piano straordinario per il fronte mare, con il sito di Bagnoli come fulcro della rigenerazione urbana attraverso i lavori di bonifica già avviati.

Sicurezza e Accoglienza: Rafforzamento dei servizi al pubblico per garantire standard internazionali durante le regate.

L'impatto economico sulla Campania

L'obiettivo dichiarato è trasformare l'America's Cup in un’eredità duratura per il territorio. Non si parla solo di vela, ma di economia del mare e attrazione di investimenti. La sinergia punta a rafforzare la filiera nautica locale, creando nuove opportunità occupazionali e proiettando Napoli e l'intera Campania in una dimensione globale.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l'importanza della collaborazione: "Poniamo le basi concrete per infrastrutture utili alla cittadinanza e opportunità di lavoro. Napoli allargherà gli orizzonti alla sua area metropolitana e alle aree interne, diffondendo gli effetti virtuosi dell'evento su tutta la regione".

Dal canto suo, il presidente Roberto Fico ha ribadito la responsabilità dell'ente regionale: "L'America's Cup è una sfida che parla di sviluppo e attrattività internazionale. Come Regione intendiamo accompagnare questo percorso affinché lasci un’eredità concreta in termini di rigenerazione urbana e crescita del sistema produttivo".