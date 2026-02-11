Elmas post-Como: "Dura uscire ai rigori ma diamo sempre tutto per la maglia" Il macedone a CRC: "Alisson e Giovane bravi, ci daranno una mano. Ora pensiamo alla Roma"

Al termine di Napoli-Como, sfida di Coppa Italia, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, Elijf Elmas.



Di seguito le sue parole:



«È dura perdere ai rigori, perché sono una lotteria. Ci dispiace uscire da questa competizione, perché volevamo andare avanti, ma dobbiamo alzare la testa subito e pensare alla prossima partita. Nei 90 minuti? Loro sono stati bravi, ma anche noi abbiamo fatto una bella partita di intensità. Ci sono stati dei momenti in cui potevamo anche chiudere la gara, ma per questa volta la fortuna è stata dalla loro parte.



Lavoriamo sulle palle inattive per provare a fare gol, però non sempre è semplice: non sempre si riesce a trovare la rete. Di questo mi dispiace, perché anche io non ho ancora fatto un gol.



Giovane e Alisson sono due ragazzi bravi e sono sicuro che ci daranno una mano. Come diciamo sempre, anche con il mister, dobbiamo lavorare tutti insieme per essere ancora più compatti ed aiutare anche i nuovi che si stanno inserendo. Tutti i giocatori in rosa sono importanti in questo momento, speriamo che tornino presto a disposizione tutti: sono risorse importanti per noi.



Vergara? Sta facendo bene, ma in Italia basta poco per passare dalle stelle alle stalle. È un giocatore forte, ma deve guardare avanti, crescere ancora e giocare come sta facendo in queste ultime partite. Spero che raggiunga giocatori come Hamsik o Insigne.



I tifosi ci sostengono sempre e per questo ci dispiace essere usciti dalla Coppa Italia. Noi giocatori del Napoli diamo tutto per questa maglia e per questi tifosi».