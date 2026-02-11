Si dimettono in 14, sospeso il consiglio comunale di Arzano Sfiduciata la sindaca Aruta, nominato Commissario prefettizio

"Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Arzano, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio Stefania Rodà, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli". Lo annuncia una nota della prefettura che spiega: a Rodà "la provvisoria amministrazione dell'Ente" e l'avvio, nel contempo, della "procedura di scioglimento dell'organo consiliare"