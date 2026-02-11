Si dimettono in 14, sospeso il consiglio comunale di Arzano

Sfiduciata la sindaca Aruta, nominato Commissario prefettizio

si dimettono in 14 sospeso il consiglio comunale di arzano
Arzano.  

"Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Arzano, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio Stefania Rodà, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli". Lo annuncia una nota della prefettura che spiega: a Rodà "la provvisoria amministrazione dell'Ente" e l'avvio, nel contempo, della "procedura di scioglimento dell'organo consiliare"

Ultime Notizie