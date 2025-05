De Luca: "La Campania non è in vendita. I ciucci non governeranno" Il Governatore attacca: "Da Roma giochi sulle candidature, ma la Regione non è un premio da spartire"

Con un intervento energico durante la cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei nuovi medici alla Città della Scienza, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato un messaggio chiaro alla politica nazionale: “La Campania non è in vendita. I ciucci non governeranno questa regione”.

Difesa della sanità regionale: “Non buttiamo via quanto fatto finora”

Nel suo discorso, De Luca ha posto l’accento sul lavoro fatto in questi anni, soprattutto nella sanità campana, da lui definita “un settore in cui abbiamo sputato l’anima per ritrovare dignità e organizzazione”. Il governatore ha espresso forte preoccupazione per i tentativi di spartizione politica delle candidature da parte dei partiti romani, sottolineando come “ci sia gente che pensa alle elezioni senza conoscere minimamente la realtà della Regione Campania”.

“I ciucci non possono dirigere una Regione”

Non sono mancate le frecciate dirette. Con il suo stile diretto e spesso provocatorio, De Luca ha dichiarato: “Io rispetto il proletariato, ma gli analfabeti politici, i ciucci, non possono dirigere una regione complessa come la Campania”. Un’espressione che ha suscitato reazioni forti, ma che rientra nel linguaggio colorito che caratterizza da sempre la sua comunicazione.

Un messaggio ai giovani medici: “Non lasciate che la Campania torni nella palude”

Rivolgendosi ai nuovi medici campani, De Luca ha voluto lanciare un messaggio di responsabilità e vigilanza civica: “Sarebbe un delitto far precipitare nuovamente la Campania nella palude da cui siamo usciti. Mi devono uccidere se vogliono riportarci a quella condizione”. Un invito chiaro a non abbassare la guardia in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali e politici.