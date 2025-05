Campania. Ferrante, Forza Italia sempre più radicata nei territori Il sottosegretario: hinterland Napoli fondamentale

“Di fronte alla grande sfida delle regionali, Forza Italia ha il dovere di riaffermare il proprio ruolo di perno della coalizione, raccogliendo le istanze di tutti coloro che si riconoscono nei valori e nei programmi centristi, popolari e moderati.

L’apertura della fase congressuale di Forza Italia nei Comuni della provincia di Napoli segna l’inizio del percorso di rilancio della Campania, che vede il nostro movimento rafforzare il radicamento nei territori e raccogliere energie preziose per la vittoria del centrodestra”.

Lo ha detto il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit, che questa mattina è intervenuto al congresso azzurro di Acerra (Na).

“L’ihinterland napoletano rappresenta un territorio fondamentale e ricco di potenzialità che - ha aggiunto Ferrante - ha bisogno di infrastrutture moderne e servizi efficienti per offrire nuove opportunità ai giovani, alle famiglie e alle imprese.

Come Mit stiamo lavorando per ammodernare la rete infrastrutturale, a partire dalla realizzazione dell’alta velocità Napoli - Bari che procede spedita e presto connetterà il nostro territorio all’Europa. Penso anche agli investimenti per lo sviluppo del porto e dell’aeroporto di Napoli o all’impegno assunto dal Governo, grazie a un ordine del giorno presentato da Forza Italia, per la realizzazione dell’Asse occidentale che consentirà di decongestionare la viabilità.

Le aree periferiche tornano al centro e lo dimostra il Piano di risanamento per Bagnoli che sarà accelerato dall’organizzazione dell’America’s Cup, motivo di grande orgoglio per tutti noi.

Questi esempi testimoniano l’impegno che stiamo portando avanti per far ripartire la Campania, che dopo anni di malgoverno deluchiano deve risollevarsi e tornare a crescere. Forza Italia, con la sua capacità di raccogliere consensi e ottenere risultati concreti - ha concluso Ferrante - sarà il valore aggiunto del centrodestra per vincere le regionali”.