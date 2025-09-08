"Fico emblema del fallimento politico": lo dice Bandecchi "Non ha mai fatto niente in vita sua . Chi in grado di guidare Italia? Io"

"Fico non ha mai fatto niente in tutta la sua vita, se non che passare da un partito all'altro fino a tentare di raccattare qualcosa. L'ho sempre ascoltato con attenzione ma non ho mai capito nessuno dei suoi discorsi. E' stato il peggior presidente della Camera e ora vorrebbe guidare una regione complessa come la Campania con problemi enormi nella sanità, nell'economia, nelle scuole. E' l'emblema del fallimento politico. Sarebbe meglio dargli una pensione bassa. Magari una di invalidità".

Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, candidato alla presidenza della Regione Campania, con Dimensione Bandecchi, in un'intervista a Il Tempo. "Dalla Campania potrei ristrutturare tutta l'Italia, costruire una nazione vincente che può tornare anche a parlare di impero. Il 33% degli italiani, dai più giovani fino ai cinquantenni, crede che ci vorrebbe una dittatura. La democrazia ha fallito è un gran pollaio. Vorrei essere, dopo Giulio Cesare, l'altro dittatore democratico, la dittatura non può essere fatta dai nostri politici che sono falliti cerebralmente. Serve una persona in grado e io lo sono", ha sottolineato.