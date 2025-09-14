Movimento 5 Stelle, tempo fino al 23 settembre per le autocandidature Si preparano le liste a sostegno di Fico per le elezioni regionali

"In Campania il MoVimento 5 Stelle è pronto per Roberto Fico Presidente. Fino al 23 settembre, tutti gli iscritti al Movimento 5 Stelle possono avanzare la propria autocandidatura. Il nostro programma, che porteremo al tavolo con le altre forze politiche, è il frutto dei tantissimi contributi raccolti nelle 5 giornate delle provinciali, e continua ad arricchirsi nel confronto costante con i territori. La strada è tracciata. E come sempre, la percorreremo insieme". Lo afferma sui social Salvatore Micillo, coordinatore regionale M5S Campania. "Sono settimane intense - spiega Micillo - ricche di incontri con la nostra comunità, con i gruppi territoriali, con gli attivisti e gli eletti del territorio. Un lavoro collettivo che ci sta portando a costruire insieme le migliori candidature, un programma serio e una visione chiara per il futuro della Campania. A tutti voi, che ogni giorno vi impegnate con passione e dedizione, va il mio più sentito grazie. Difendere le nostre idee significa continuare a lavorare sul territorio, in ascolto, mettendo al centro partecipazione e competenza. Un ringraziamento speciale va ai coordinatori provinciali e ai referenti territoriali: con il loro impegno e la loro organizzazione stanno costruendo le basi solide per una campagna elettorale partecipata, capillare, fondata sui valori che ci contraddistinguono".