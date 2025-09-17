Roberto Fico e la campagna elettorale in Campania senza slogan Campagna social senza identità

L’ex presidente della Camera ha iniziato la sua corsa per le Regionali con il sostegno di Giuseppe Conte e Gaetano Manfredi. Ma per ora manca un claim capace di unire il campo largo.

La candidatura ufficilae di Roberto Fico

Con l’ufficializzazione arrivata alla presenza di Giuseppe Conte e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, è partita la campagna elettorale di Roberto Fico per le elezioni regionali in Campania, previste il 23 e 24 novembre 2025.

Il Movimento 5 Stelle ha dunque sciolto le riserve e messo in campo il suo nome per guidare il cosiddetto campo largo. Nel frattempo, cresce l’attesa per conoscere il candidato presidente che guiderà invece la coalizione di centrodestra.

Una campagna sui social ma senza identità chiara

Negli ultimi mesi gli account social di Fico erano rimasti quasi silenti: solo 140 post pubblicati tra il 1° settembre 2024 e il 1° settembre 2025, con una media di appena 0,4 contenuti al giorno.

Con l’inizio della campagna, invece, il ritmo è cambiato: almeno un contenuto quotidiano tra dirette, grafiche e post di sostegno.

Tuttavia, ciò che ancora manca è uno slogan politico forte, capace di dare un’identità precisa alla comunicazione e di tenere insieme le anime della coalizione.

Il confronto con Pasquale Tridico in Calabria

Diversa la situazione in Calabria, dove Pasquale Tridico – candidato contro il presidente uscente Roberto Occhiuto – ha scelto un claim evocativo e immediato: "Resta, torna. Crediamoci".

Un messaggio semplice ma efficace, che gioca sull’opposizione a chi ha governato la regione negli ultimi quattro anni e che offre agli elettori una chiara prospettiva di cambiamento.

Le difficoltà del posizionamento di Fico

Per Fico la scelta sarà più complessa. Alcuni claim tradizionali come "Avanti" o "Cambia" risultano infatti impraticabili:

il primo rischierebbe di apparire come una sudditanza politica all’era De Luca;

il secondo potrebbe suonare come una bocciatura netta dell’amministrazione regionale uscente, guidata proprio da Vincenzo De Luca, che mantiene ancora un forte peso politico all’interno del campo progressista campano.

Una comunicazione ancora da costruire

La comunicazione politica di Roberto Fico è quindi ancora tutta da definire. La sfida sarà quella di individuare uno slogan originale, inclusivo e non replicante, capace di dare entusiasmo al campo largo e di parlare anche agli elettori più distanti.

Un compito non semplice, ma decisivo per imprimere una svolta alla campagna elettorale e dare riconoscibilità alla sua candidatura.