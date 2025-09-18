"Forza Italia non è un piano B" Martusciello avvisa i candidati Il segretario regionale "Non siamo una scelta di ripiego"

"Forza Italia è e sarà sempre una prima scelta per chiunque voglia entrare nella famiglia popolare. Non è un piano B o una scelta di ripiego e le nostre liste avranno candidati che in modo convinto avranno questo in mente. Liste di moderati che rafforzeranno l'area di centro". Così, in una nota, Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania avvisa, anche in vista delle elezioni regionali che in Campania si terranno nei prossimi domenica 23 e lunedì 24 novembre, avvisa gli aspiranti aderenti al partito.