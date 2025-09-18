Click day: svolta per i disoccupati Incontro in prefettura: i candidati saranno convocati per la verifica dei requisiti

Svolta per i disoccupati di Napoli. Un incontro in Prefettura oggi ha portato a un accordo che segna un passo avanti significativo nella vertenza del cosiddetto "click-day".

L'evento fa seguito alle proteste scoppiate il 10 luglio scorso, quando disoccupati e precari si erano scontrati con le forze dell'ordine per protestare contro le modalità di accesso alle misure di politica attiva del lavoro.

L'incontro, come riportato nel resoconto ufficiale, ha visto la partecipazione di una delegazione dei disoccupati del Movimento 7 Novembre, rappresentanti della Prefettura e del Comune di Napoli, e il Sottosegretario al Lavoro. Al centro del tavolo, le politiche attive per i soggetti svantaggiati.

La decisione cruciale, annunciata al termine dell'incontro, riguarda la presa in carico da parte di Sviluppo Italia Lavoro Spa di tutti i disoccupati che avevano partecipato al "click-day". L'ente si è impegnato a convocare via email i candidati per la verifica del possesso dei requisiti formali, dando una risposta concreta alle richieste dei manifestanti.

L'invito a tutti gli interessati è dunque a controllare le proprie email e annuncia future comunicazioni per un'assemblea generale.