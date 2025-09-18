Regione: via libera a fondi per Alzheimer, innovazione e sicurezza sismica 160 mln per investimenti in tecnologie digitali e una legge per la difesa sismica

La Giunta della Regione Campania ha approvato oggi una serie di importanti provvedimenti che toccano settori chiave come sanità, innovazione tecnologica e difesa del territorio. Durante la riunione, è stato dato il via libera a un nuovo piano triennale per affrontare Alzheimer e demenze, stanziati 160 milioni di euro per progetti innovativi nel settore tech, e presentato un disegno di legge per la sicurezza sismica.

Sanità: 2,3 milioni per affrontare Alzheimer e demenze

Tra i provvedimenti più rilevanti figura l'approvazione del "Piano di attività per l'utilizzo del Fondo per l'Alzheimer e le demenze 2024-2026", già validato dal Ministero della Salute. Il piano prevede un investimento di 2,3 milioni di euro, interamente a carico del bilancio regionale, per potenziare l’assistenza e i servizi dedicati alle persone affette da demenza e alle loro famiglie.

Parallelamente, sono stati definiti i volumi massimi annui delle prestazioni di riabilitazione acquistabili dalle strutture sanitarie private per il biennio 2024-2025. Ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL) avrà dei tetti precisi sia per il numero di prestazioni riabilitative sia per la spesa autorizzata, in un’ottica di razionalizzazione ed equità territoriale.

Innovazione: 160 milioni per tecnologie digitali e deep tech

Sul fronte dello sviluppo economico e della transizione digitale, la Regione Campania ha annunciato un'importante manovra: 160 milioni di euro saranno destinati al finanziamento di progetti innovativi proposti da grandi, medie e piccole imprese.

I fondi saranno riservati a iniziative che rientrano nei settori delle tecnologie digitali avanzate, deep tech, tecnologie pulite e biotecnologie, con un'attenzione particolare all’efficienza energetica e all’uso responsabile delle risorse.

L’obiettivo è chiaro: fare della Campania un hub strategico per l’innovazione, sostenendo l’industria locale e favorendo la competitività delle imprese nel mercato nazionale e internazionale.

Sicurezza: una legge per la difesa sismica

Infine, sul versante della protezione del territorio, la Giunta ha approvato e trasmesso al Consiglio Regionale un disegno di legge sulle “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa dal rischio sismico”.

Il testo mira a rafforzare le competenze e gli strumenti a disposizione della Regione per prevenire e gestire il rischio sismico, in un’area notoriamente esposta a eventi tellurici. Il disegno di legge stabilisce criteri, responsabilità e procedure per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.

Con queste misure, la Regione Campania conferma il suo impegno su tre fronti cruciali: tutela della salute, promozione dell’innovazione e difesa del territorio. Un pacchetto di provvedimenti che guarda al futuro con un approccio integrato e strategico.