Elezioni nuovo segretario Pd Campania, urne aperte da domani Piero De Luca unico candidato

"Si apre una fase importante per l'intera comunità del partito campano. La affrontiamo con spirito unitario costruttivo e con senso di responsabilità, consapevoli delle sfide che abbiamo davanti in Regione e del delicato contesto internazionale che stiamo vivendo". Lo afferma Piero De Luca, unico candidato alla segreteria regionale del Pd nelle elezioni che si aprono domani mattina alle 8 e si concludono il 28 settembre alle 20. De Luca può essere votato nei 430 seggi che saranno aperti in Campania con l'unico nome del parlamentare sulla scheda. Saranno poi eletti i 140 rappresentanti all'assemblea regionale. In seguito si procederà a eleggere la direzione regionale. L'ultimo segretario del Pd in Campania è stato Leo Annunziata, poi il partito regionale è stato commissariato dal Pd nazionale prima con Francesco Boccia e poi con Antonio Misiani ancora commissario fino alla nomina di De Luca.