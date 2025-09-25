Regione Campania, arriva la legge per seppellire Micio e Fido con i padroni In aula anche la legge per il gioco libero e finanziamenti alle Pro Loco

Un milione di euro per le Pro Loco, il via libera a seppellire i nostri amici a quattro zampre nella tomba di famiglia e una giornata regionale per il “gioco libero”. Sono alcuni dei provvedimenti dell’ultimo Documento di Economia e Finanza (Defrc) della Regione Campania, approdato oggi in Aula, in piena campagna elettorale.

Il Defrc, l’ultimo dell’era De Luca, è un corposo documento di circa mille pagine che fotografa la situazione economica dell'ente. I dati indicano un debito residuo in mutui superiore ai 3 miliardi di euro, una situazione che la relazione giudica sostenibile, facendo riferimento alle valutazioni delle agenzie di rating Moody's (Baa3) e Standard & Poor's (BBB+), allineate a quelle dello Stato italiano.

Tra gli punti all'ordine del giorno che hanno attirato maggiore attenzione, figura la proposta di legge che consente la tumulazione delle ceneri di animali da compagnia nella tomba di famiglia. I promotori dell'iniziativa spiegano che la norma risponde alla crescente richiesta di riconoscere il legame affettivo con i pet, desiderato da molti cittadini "anche dopo la morte".

In vista del voto, arriva anche il sostegno al territorio: un finanziamento da un milione di euro è destinato alle Pro Loco della Campania per eventi e manifestazioni. A questo si aggiunge una legge per promuovere i prodotti tipici del Vesuvio, facilitando l’allestimento di punti degustazione temporanei. Completa il quadro la nomina dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria.

Completa la seduta l'istituzione di due giornate regionali: una in commemorazione delle donne vittime di femminicidio e l'altra dedicata al "Gioco Libero all'aperto", con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica all'aria aperta.

La seduta rappresenta un passaggio chiave per l'approvazione del documento programmatico regionale, toccando temi che vanno dalla gestione dei conti pubblici a interventi di carattere sociale e di valorizzazione delle realtà locali.