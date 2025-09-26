Via libera dalla giunta: tagli ai costi delle Municipalità di Napoli Dopo le polemiche sulle spese eccessive e le inchieste della magistratura contabile: tutte le novità

La giunta di Napoli ha approvato all’unanimità una proposta di deliberazione che sarà sottoposta al consiglio comunale, finalizzata all’adozione di misure concrete per il contenimento dei costi della politica. La proposta prevede una revisione dello Statuto comunale e dei regolamenti delle Municipalità, con modifiche significative alla composizione e al trattamento economico degli organi municipali.

Il provvedimento arriva all'indomani delle polemiche per i costi eccessivi delle strutture, finite anche nel mirino della magistratura contabile.

Tra le principali novità :

1. Riduzione del numero dei consiglieri municipali: i consigli delle Municipalità passeranno da 30 a 24 membri, con decorrenza dal prossimo rinnovo degli organi comunali nel 2027.

2. Revisione delle indennità: l’indennità del presidente della Municipalità sarà ridotta al 50% di quella spettante agli assessori comunali. Gli assessori municipali, incluso il Vice Presidente, percepiranno un’indennità pari al 50% di quella del presidente della Municipalità.

3. Gettoni di presenza: i consiglieri municipali riceveranno un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri comunali, con un limite massimo di 20 gettoni mensili.

4. Efficientamento della giunta municipale: la Giunta sarà composta da un presidente e due assessori, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.

Le modifiche entreranno in vigore dal primo rinnovo degli organi comunali e municipali nel 2027.