Regionali Campania, Librandi (FI): "Il reddito di dignità di Fico è un imbroglio La polemica in vista delle elezioni regionali

Entra nel vivo il dibattito politico in Campania in vista delle elezioni regionali. Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia, attacca duramente la proposta del candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, sul cosiddetto reddito di dignità.

Secondo Librandi, si tratta di una misura irrealizzabile e insostenibile dal punto di vista finanziario: “Costerebbe quasi un miliardo di euro all’anno e non si può fare né finanziare”.

Librandi: “Un vecchio trucco assistenzialista”

Intervenuto da Telese, dove è in corso la festa nazionale di Forza Italia Libertà, Librandi ha definito l’iniziativa grillina come un “vecchio trucco assistenzialista” che illude i cittadini senza offrire soluzioni concrete.

Il vicesegretario azzurro ha sottolineato come persino il governatore campano Vincenzo De Luca, pur avversario politico, abbia sempre contestato la logica di queste misure, definendole clientelari e dannose.

Le proposte alternative di Forza Italia

Librandi ha ribadito che la linea di Forza Italia punta invece a trasformare le risorse pubbliche in lavoro vero e opportunità durature. Tra le priorità indicate:

borse di formazione retribuite;

tirocini e apprendistati con incentivi alle imprese;

voucher per asili nido e trasporti;

programmi di inclusione attiva.

“Il Movimento 5 Stelle vive di slogan – ha concluso Librandi – mentre noi costruiamo sviluppo, occupazione e futuro per la Campania”.

Una sfida elettorale sempre più accesa

Le parole di Librandi alimentano il confronto politico in Campania, dove il tema del lavoro e del sostegno al reddito resta centrale. Con l’avvicinarsi delle urne, la polemica tra Forza Italia, Movimento 5 Stelle e centrosinistra si intensifica, delineando uno scontro serrato sulle politiche economiche e sociali da adottare per il futuro della regione.