"Su Gaza silenzio terribile della Meloni". Fico attacca: "Governo cambi rotta" "Maggioranza complice totale di Netanyahu: inaccettabile"

- Ascoltare questo silenzio terribile del governo Meloni su Gaza ci fa rabbia. Come M5s lotteremo fino alla fine in Parlamento per far cambiare rotta a questo governo e, se questo non accadra', a breve sara' sostituito da un'altra maggioranza". Roberto Fico inizia cosi' il suo intervento che chiude la due giorni sull'intelligenza artificiale organizzata dal M5s a Napoli.

"Non ci sono parole per descrivere la nostra impotenza davanti a un governo e una maggioranza che non agiscono su niente - aggiunge l'ex presidente della Camera e candidato dal campo largo alla presidenza della Regione Campania - e che sono complici totali di Netanyahu. Solo nelle ultime ore abbiamo sentito qualche tiepida parola. Per noi questo e' inaccettabile".