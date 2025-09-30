Regionali, "solo poltrone e clientele": i centristi di PER corrono da soli Ieri l'assemblea degli iscritti: verso una proposta autonoma e alternativa

Ieri sera l'Assemblea di PER le Persone e la Comunità ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Giuseppe Irace e del presidente Nicola Campanile sulle imminenti elezioni regionali in Campania.

Irace e Campanile hanno definito l'attuale dibattito nel centrosinistra e nel centrodestra "poco onorevole" e "offensivo nei confronti dei cittadini campani", perché finalizzato ad "alimentare l'astensionismo così da spartirsi le poltrone senza ostacoli all'interno di oligarchie, gruppi di potere e dinastie familiari". L'Assemblea di PER ha dato dunque mandato a Irace e Campanile di procedere verso la costituzione di una proposta autonoma e alternativa, aperta a chiunque condivida metodo e merito. L'obiettivo è dare ai cittadini la possibilità di non arrendersi a questo stato di cose e di esprimere un voto libero dalla gabbia dei trasformismi e delle clientele. È stato inoltre costituito il tavolo di lavoro che farà sintesi tra le numerose proposte programmatiche depositate dai circoli.