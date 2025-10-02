Flotilla, Manfredi: "Massima solidarietà, massimo sostegno e anche un grazie" "Hanno dimostrato come impegno della società civile smuova coscienze"

"Massima solidarietà, massimo sostegno e anche ringraziamento per questa azione che è stata portata avanti dagli equipaggi della Flotilla che hanno dimostrato come l'impegno della società civile può smuovere anche le coscienze e l'attenzione degli Stati che spesso sono distratti rispetto a queste grandi tragedie. Questo messaggio non può interrompersi". Così il sindaco di NAPOLI e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, all'indomani dell'intervento delle forze israeliane che hanno bloccato gli equipaggi della Flotilla a meno di 100 miglia da Gaza.

"E' molto importante che le azioni umanitarie che devono essere messe in campo per la popolazione di Gaza siano realmente realizzate e siano realmente efficaci perché si è superato ogni limite del diritto internazionale, ma anche dell'umanità". Ha proseguito "Mi auguro - ha aggiunto - che anche questo piano di pace che è stato proposto e che mi sembra sia sostenuto da quasi tutti gli Stati a livello globale e anche dal Papa possa essere l'occasione finalmente per avere una soluzione giusta per il futuro di Gaza e dello Stato palestinese".