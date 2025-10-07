Regionali, la Meloni blinda Cirielli in Campania. Forza Italia valuta La nota di Fratelli d'Italia ufficializza il via libera per il vice ministro degli esteri

Il centrodestra prova a uscire dall'impasse sul suo candidato per la sfida alle prossime Regionali in Campania. Fratelli d’Italia, come annunciato in una nota ufficiale, “blinda” il viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli per la corsa a governatore. La scelta, definita “ideale” dai vertici regionali del partito, raccoglie immediatamente il sostegno di Lega, Noi Moderati e Dc. Un fronte compatto a cui, al momento, si sottrae solo Forza Italia, che pur senza preclusioni, annuncia di voler “fare le sue valutazioni”.

Il candidato "radicato" per replicare il modello Meloni

Con una dichiarazione ufficiale, Fratelli d’Italia prova a mettere fine alle speculazioni: “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli”. Il partito di Giorgia Meloni ne esalta le qualità: “Profondamente radicato sul territorio, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”.

Una mossa, quella di Fdi, che punta sulla figura di un politico di lungo corso, ex Generale dei Carabinieri, per “liberare la Campania da clientelismo e assistenzialismo”, come ha dichiarato il commissario regionale di Fdi, Antonio Iannone.

La coalizione: sì unanimi, ma con una riserva

Il “via libera” al nome di Cirielli arrivo da gran parte degli alleati di coalizione. La Lega, attraverso il vicesegretario Claudio Durigon, conferma: “Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere il viceministro”. Stessa posizione per l’Udc di Antonio De Poli: “L'Udc sosterrà convintamente Edmondo Cirielli... siamo pronti, abbiamo il dovere di contribuire a costruire una nuova prospettiva”.

L’appoggio giunge anche da Noi Moderati, che definiscono Cirielli una “personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento”, e dalla Dc di Gianfranco Rotondi, il quale aggiunge che al candidato “va dato il massimo supporto, deve avere mani libere su candidati e coalizione”.

A rompere il fronte dei “sì” immediati è Forza Italia. Il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Fi, frena: “Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore”.

Cirielli al lavoro sulle liste, Sangiuliano in pole come capolista

Secondo quanto si è appreso, Cirielli starebbe già preparando il terreno per la campagna elettorale, lavorando alla composizione di 8-9 liste. Fonti parlamentari della maggioranza fanno inoltre il nome dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, attualmente corrispondente Rai a Parigi, come possibile capolista di Fratelli d’Italia in Campania. Un big che, se confermato, darebbe ulteriore peso alla sfida.

La scommessa del centrodestra è alta. Come ha sottolineato la senatrice di Fdi Giovanni Petrenga, “con Cirielli la regione è contendibile”. Un’opinione condivisa dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che, conversando con i giornalisti, non ha avuto dubbi sulla candidatura dell’esponente Fdi: “Credo che vincerà”.