De Luca: "Quante bestialità sulle Regionali. Meloni? Pace non è opportunismo" Il Governatore: "Prepariamoci a un mese e mezzo di falsità e cialtronate"

"Siamo solo all'inizio di questa campagna elettorale ma la quantità di bestialità che ho avuto già modo di sentire, di falsità, di cose indecenti, è sconvolgente. Ho sentito parlare di sanità, di trasporti, di politiche regionali con una volgarità e una falsificazione dei dati che è sconvolgente". Così il governatore campano Vincenzo De Luca nel corso dell'appuntamento social del venerdì. "Prepariamoci - ha proseguito De Luca - a un altro mese mezzo-due di falsità, demagogia, stupidaggini, cialtronate e offese. Non ne parliamo, dovremo in qualche caso chiuderci le orecchie per non sentire le stupidaggini e le infamie che diranno e anche per vedere sulla scena quelli che calpestano il sacrificio di vita di questi dieci anni per ridare dignità alla Regione Campania".

"Anche sulla scuola - ha poi aggiunto - stiamo facendo una bella battaglia per rideterminare il contingente dei dirigenti scolastici. Contro quel Governo che sta tagliando su scuole e fondi sanitari e che candida in Campania un suo rappresentante. Veramente un circo equestre questo Paese".

"L'on. Meloni ha detto che non si fa la pace con le bandiere, è vero. Ma non si fa nemmeno con l'opportunismo politico o girando la faccia come è stato negli ultimi due anni".Ha detto De Luca parlando del conflitto israelo-palestinese nel corso del suo appuntamento social settimanale. "Questa non è una guerra - ha sottolineato De Luca - ma un genocidio. Oggi finalmente abbiamo una parola di speranza. Dopo due anni di massacro si è aperto uno spiraglio, non siamo alla pace, ma è decisivo cogliere questo spiraglio che si è aperto per arrivare subito al cessate il fuoco e al rilascio degli ostaggi£". "Oggi - ha proseguito De Luca - il massimo obiettivo raggiungibile é il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, due obiettivi che sono a portata di mano anche grazie - va riconosciuto - all'intervento del presidente americano".