Morte Nicolais, Casillo: "Rara capacità di dialogo e di ascolto" Il vicepresidente della Regione Campania: "Grande lucidità e passione per l'innovazione"

- La scomparsa di Luigi Nicolais "mi addolora profondamente. Da Ministro, da presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche, da amministratore, ha saputo interpretare ogni ruolo con una rara capacita' di dialogo, di ascoltare con attenzione sincera, di tenere insieme competenze diverse senza mai semplificare o dividere, costruendo ponti tra mondi spesso distanti: la politica e la scienza, le istituzioni e l'universita', l'innovazione e la societa'. Ho sempre ammirato la sua lucidita', la passione per l'innovazione, la fiducia nei giovani, ma anche la sua umanita' discreta, il rispetto profondo per le persone e per le idee degli altri. Con Gino se ne va un modo di stare nelle istituzioni e nelle relazioni, fatto di rigore, gentilezza e visione. Il suo insegnamento continuera' a camminare con noi. Buon viaggio, Professore", e' quanto dichiara in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania.