Comitati Più Uno: "Vicini al Sannazaro" "Culta è presidio di identità e coesione: ricostruire Sannazaro è restituire storia"

"I Comitati Più Uno della Campania esprimono profonda vicinanza alla comunità artistica, ai lavoratori del teatro e a tutti i cittadini colpiti dal grave incendio che ha interessato lo storico Teatro Sannazzaro di Napoli. Si tratta di una ferita rilevante per il patrimonio culturale campano e per uno dei luoghi simbolo della città". Così, in una nota, i

Comitati Più Uno della Campania.

"In questo momento - prosegue la nota - è necessario un impegno condiviso e responsabile: i Comitati Più Uno della Campania si dichiarano disponibili a collaborare con le istituzioni regionali e comunali, con le realtà culturali e con il mondo dell’associazionismo per favorire un percorso di pronto intervento e sostenere la ricostruzione e la riapertura del teatro nel più breve tempo possibile".

"La cultura - si afferma nella nota, in conclusione - rappresenta un presidio di identità e coesione. Ricostruire il Sannazzaro significa restituire alla Campania un luogo di storia, creatività e partecipazione".