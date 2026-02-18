Bimbo trapiantato: Schillaci, 'vicini alla famiglia, doveroso fare chiarezza' "Epilogo diverso da quello che speravamo ma occorre attenersi alla scienza"

"Il parere negativo a un nuovo intervento espresso dal comitato di esperti riunito all'ospedale Monaldi scrive un epilogo diverso da quello che tutti noi fino alla fine abbiamo sperato, ma occorre attenersi alle indicazioni della scienza. Insieme al Centro Nazionale Trapianti abbiamo lavorato con impegno e serietà per assicurare nuove opportunità al bambino. Attendiamo di conoscere gli esiti delle indagini delle procure e delle ispezioni ministeriali su quanto accaduto perché è doveroso fare chiarezza. In questo momento di grande difficoltà tutta la mia vicinanza va alla mamma Patrizia, al papà e alla famiglia del piccolo ricoverato a Napoli". È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.