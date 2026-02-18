Addio a Rubinacci, ambasciatore nel mondo dell'eleganza maschile Aveva 83 anni, figlio del fondatore della maison napoletana Gennaro

"Oggi ti salutiamo, ma la tua eleganza, il tuo esempio e il tuo amore rimarranno con noi per sempre. Grazie per tutto cio' che ci hai donato. Riposa in pace". Con un post Instagram listato a lutto la famiglia Rubinacci annuncia la morte a 83 anni di Mariano, stilista e imprenditore di origini napoletane che ha portato nel mondo la moda sartoriale maschile. Mariano Rubinacci lascia la moglie e quattro figli, oggi alla guida dell'attivita' di famiglia.

Nel 2005 era stato il primi artigiano di eccelenza a sbarcare a Londra, con una boutique in Mount Street. I suoi abiti sono nelle collezioni permanenti al Victoria and Albert Museum di Londra e al museo del Fashion Institute of Technology di New York. I funerali si terranno giovedì alle 16 presso la Chiesa di San Giuseppe a Chiaia alla Riviera di Chiaia, a Napoli.

Rubinacci aveva ereditato l'attivita' nata nel 1932 grazie al padre Gennaro, detto Bebe', che da mercante d'arte si trasformo' in stilista con un atelier in via Chiaia, che poi divenne il Laboratorio Rubinacci e fu frequentato, tra gli altri, da Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica e Umberto di Savoia.