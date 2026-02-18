IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il calcio che ci piace A proposito di arbitri, la direzione di Luca Pairetto contro il Verona è stata vergognosa, eppure...

Non sarà stata una partita di cartello, e pertanto non godrà delle prime pagine dei giornali, ma la direzione di gara di Luca Pairetto, 41enne torinese, figlio "d'arte" (si fa per dire), è stata - cosa che gli succede di frequente - vergognosa. Un episodio su tutti. Al 12' del primo tempo espelle con un rosso diretto Gift Orban del Verona per aver protestato - non mi sembra neanche tanto platealmente e men che meno nei suoi diretti confronti - per un fallo subito e non sanzionato. La sua decisione ha falsato la partita, ma in questo caso di sicuro né Gravina né Rocchi interverranno a difesa della squadra veneta. Ecco il calcio che ci piace.