Napoli, Ounas e Petagna nel test con il Benevento. Attesa Osimhen Modulo 4-2-3-1 con Politano e Lozano a completare la soluzione offensiva

Alle 21 grande appuntamento allo stadio “Diego Armando Maradona”: tutto pronto per l'amichevole Napoli-Benevento, in diretta esclusiva - in chiaro - sul canale 696 TV OttoChannel, con ampio prepartita dalle 20.30. Prove tecniche verso il big match con la Juventus per gli azzurri di Luciano Spalletti, che punterà su Adam Ounas e Andrea Petagna con Matteo Politano e Hirving Lozano nella soluzione offensiva che sarà presentata nel test con i giallorossi. Spazio a chi è stato meno impiegato nelle prime due gare di campionato, alternanza Marfella-Idasiak tra i pali: ecco come si presenta l'amichevole con il Benevento.

Dubbio dal nome Dries Mertens per Spalletti: il belga si allena con il gruppo e potrebbe essere in panchina contro la Juventus nel big match in programma sabato alle 18. Nel frattempo, è attesa sul ricorso presentato dal Napoli per la squalifica rimediata da Victor Osimhen, che ha scontato il primo dei due turni con il Genoa e che spera di tornare a disposizione per la gara con la Juventus. È l'obiettivo dei legali azzurri con il verdetto che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Il nigeriano è impegnato con la sua nazionale (2-0 alla Liberia, domani Capo Verde-Nigeria).