Boxe, Mondiale femminile: Irma Testa si deve accontentare dell'argento La Lin Yu-Ting è la nuova campionessa del mondo nella categoria dei 57 kg.

E' stata una finale amara quella che Irma Testa ha combattuto contro la Lin Yu-Ting che sul ring di Istanbul in Turchia è diventata la nuova campionessa del mondo nella categoria dei 57 kg. La campana voleva la medaglia d’oro ma il suo sogno si è infranto in un match scorbutico e nervoso dove la boxe ha trovato poco spazio.

La Lin è stata bravissima a legare nei momenti delicati e ha gestito bene il jab dell’azzurra che non ha mai realmente trovato le misure giuste. I giudici hanno premiato la boxe dell’atleta di Taipei che ha trovato sia nella prima che nella seconda ripresa lo spazio giusto per piazzare dei colpi che hanno sorpreso la Testa.

La prova scintillante contro la Manisha in semifinale aveva lasciato tanto entusiasmo, ma oggi la ragazza di Torre Annunziata non è riuscita a ripetersi a quei livelli. Con orgoglio ci ha provato nella terza ripresa, ma la benzina, giunti al sesto incontro, era veramente poca. La Testa ha piazzato un paio di combinazioni interessanti, ma le leve lunghe della Lin Yu-Ting non le hanno concesso di più. La neo campionessa del mondo ha messo a segno comunque i suoi colpi e per l'azzurra è divento difficile ribaltare un match già deciso dopo due riprese.

Il verdetto finale non lascia dubbi: un 4-1 pesante che lascia tanto amaro in bocca. Il Mondiale di Irma Testa resta comunque molto positivo anche se l’obiettivo era portare a casa la medaglia più bella. Sconfitta che dovrà servire per arrivare al massimo della condizione e con soluzioni tattiche migliori a Parigi 2024, il grande obiettivo della carriera di Irma Testa.