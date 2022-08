Giugliano, il "De Cristofaro" non è pronto: sospesa campagna abbonamenti I tigrotti giocheranno le prime gare casalinghe ad Avellino

Il Giugliano Calcio 1928, comunica che in seguito all’impossibilità di poter iniziare il prossimo campionato di Serie C allo stadio Alberto De Cristofaro, è momentaneamente sospesa la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2022/2023. Il club dispiaciuto per questa momentanea decisione, che si è rivelata anche economica, esprime vicinanza all’amministrazione comunale con la convinzione che quanto prima il Giugliano Calcio 1928 potrà tornare a giocare la Serie C nel suo impianto di casa come promessoci. La società sottolinea che nel momento in cui farà ritorno allo stadio Alberto De Cristofaro, programmerà una mini campagna abbonamenti in relazione alle partite casalinghe ancora da disputare.

Si ricorda che al momento la vendita delle Fidelity Card resterà attiva, presso il nostro rivenditore ufficiale Di Marino Bar e Tabacchi, sito in Corso Campano 223. Ricordiamo che momentaneamente l’acquisto della Fidelity Card è l’unico modo per sostenere attivamente questa società. Il club, si aspetta massima vicinanza e una adesione sempre maggiore a questo tipo di iniziativa che porterà benefici anche per quella che sarà la mini campagna abbonamenti. Ricordiamo che l’acquisto della Fidelity Card comporta le seguenti agevolazioni:

15% di sconto sul costo intero della mini campagna abbonamenti

10% di sconto sulla vendita dei biglietti per le gare in casa

10% di sconto sui prodotti del merchandising

Diritto di prelazione sulla vendita dei tagliandi

10% di sconto direttamente sui prodotti dei nostri main sponsor partner

Gadget in omaggio per l’adesione.

Il costo della Fidelity Card è di 35€.