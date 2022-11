Tiro a Volo, Trinchese in raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia Il tiratore di Cicciano sta lavorando agli ordini di Partigiani nelle sedute fisico-atletiche.

La stagione agonistica è alle porte. Il 2023 sarà molto importante. Entra nel vivo la lunga rincorsa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per questo motivo si intensifica la preparazione atletica per arrivare nella migliore forma possibile ai primi appuntamenti nazionali e internazionali. Al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia si sono riuniti ieri, venerdì 24 novembre, gli Azzurri di Skeet guidati dal Commissario Tecnico Andrea Filippetti. A capo della spedizione azzurra sempre Fabio Partigiani che impegnerà i ragazzi in doppie sedute fisico-atletiche giornaliere fino al tardo pomeriggio di oggi, sabato 26 novembre. Agli ordini del Preparatore Atletico in questa tre giorni di raduno c’è anche il tiratore di Cicciano Aniello Trinchese, anche lui desideroso di fare il salto di qualità nel 2023. Oltre al campano ci sono l’oro olimpico di Pechino Chiara Cainero che si è unita solo per questo raduno al gruppo degli Azzurri, Marco Sablone, Cristian Ciccotti, Alessio Levato, Giada Longhi, Emanuele Fuso, Valerio Palmucci e Domenico Simeone. Nella giornata di venerdì presente anche il Commissario Tecnico Andrea Filippetti che si è intrattenuto con i ragazzi per dare l’ufficiale apertura dei lavori.