Tennis, Brancaccio subito fuori nel Challenger di Ottignies-Louvain-la-Neuve Sul cemento belga il campano è stato eliminato dal portoghese Ferreira Silva

Dopo l’ottima trasferta in Oceania, dove ha vinto il Challenger in Nuova Caledonia, portando a casa 100 punti, ed è giunto al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open, il primo torneo europeo non ha sorriso a Raul Brancaccio.

Il tennista di Torre del Greco, che questa settimana ha festeggiato il best ranking salendo al numero 145, nella classifica live oggi è 143, è stato eliminato al primo turno nel Challenger di Ottignies-Louvain-la-Neuve. Sul cemento belga l’azzurro è stato battuto 6-0 7-6 dal portoghese Ferreira Silva, numero 202 della classifica ATP.

Brancaccio ha clamorosamente perso il primo dopo aver ceduto il servizio al secondo gioco in appena ventuno minuti. Lottatissimo invece il secondo dove ha avuto per ben due volte l’occasione di servire per il set cedendo poi 7-4 al tie-break.