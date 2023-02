Turris, nuova lettera di Colantonio dopo lo striscione Il presidente: "C'era scritto l'invito a non mollare. Vi ringrazio di vero cuore"

Nuova lettera del presidente della Turris, Antonio Colantonio, rivolta ai tifosi corallini. Rilancio salvezza con la vittoria contro il Monterosi Tuscia e il massimo dirigente della società biancorossa ha rimarcato un momento vissuto all'interno del match: "Tifosi corallini, nel match di domenica contro il Monterosi è stato esposto uno striscione in Tribuna Strino sul quale c’era scritto un invito a non mollare. Vorrei ringraziare di vero cuore coloro che hanno avuto l’idea di scrivermi questo messaggio in maniera così diretta. - si legge nella lettera pubblicata sui canali social della Turris - Tuttavia, al di là di questo, la cosa più importante in questo momento è che tutta la nostra tifoseria si compatti per guidare la Turris verso la salvezza".

Compatti verso l'obiettivo salvezza

La priorità comune deve essere questa, a prescindere da quello che potrà accadere a fine stagione. Mantenere la categoria è un obiettivo, un obbligo a cui nessuno di noi può sottrarsi. Come ho avuto modo di ribadire più volte, daremo tutto quello che abbiamo per portare la nave in porto".